BabyPOES (BABYPOES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BabyPOES (BABYPOES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BabyPOES (BABYPOES) tokennel kapcsolatos információk The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token. We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem. Hivatalos webhely: https://babypoes.electraprotocol.com/ Vásárolj most BABYPOES tokent!

BabyPOES (BABYPOES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BabyPOES (BABYPOES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 85.22K $ 85.22K $ 85.22K Teljes tokenszám: $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 946.70M $ 946.70M $ 946.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 85.22K $ 85.22K $ 85.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.001183 $ 0.001183 $ 0.001183 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BabyPOES (BABYPOES) áráról

BabyPOES (BABYPOES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BabyPOES (BABYPOES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYPOES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYPOES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYPOES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYPOES token élő árfolyamát!

BABYPOES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYPOES kapcsán? BABYPOES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYPOES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!