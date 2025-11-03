BabyManyu (BABYMANYU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.97% Árváltozás (1D) -4.80% Árváltozás (7D) +1.45% Árváltozás (7D) +1.45%

BabyManyu (BABYMANYU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYMANYU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYMANYU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYMANYU változása a következő volt: -0.97% az elmúlt órában, -4.80% az elmúlt 24 órában, és +1.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BabyManyu (BABYMANYU) piaci információk

Piaci érték $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K Forgalomban lévő készlet 420.69T 420.69T 420.69T Teljes tokenszám 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A(z) BabyManyu jelenlegi piaci plafonja $ 64.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYMANYU keringésben lévő tokenszáma 420.69T, és a teljes tokenszám 420690000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 64.55K.