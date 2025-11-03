TőzsdeDEX+
A(z) élő Baby World Liberty Financial ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYWLFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYWLFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Baby World Liberty Financial ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYWLFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYWLFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYWLFI

BABYWLFI árinformációk

Mi a(z) BABYWLFI

BABYWLFI hivatalos webhely

BABYWLFI tokenomikai adatai

BABYWLFI árelőrejelzés

Baby World Liberty Financial Logó

Baby World Liberty Financial Ár (BABYWLFI)

Nem listázott

1 BABYWLFI-USD élő ár:

--
----
-2.10%1D
mexc
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:43 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.32%

-2.16%

-9.09%

-9.09%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYWLFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYWLFI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYWLFI változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -2.16% az elmúlt 24 órában, és -9.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) piaci információk

$ 85.37K
$ 85.37K$ 85.37K

--
----

$ 85.37K
$ 85.37K$ 85.37K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

A(z) Baby World Liberty Financial jelenlegi piaci plafonja $ 85.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYWLFI keringésben lévő tokenszáma 90.00B, és a teljes tokenszám 90000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.37K.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) árelőzmények USD

A(z) Baby World Liberty FinancialUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby World Liberty Financial USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby World Liberty Financial USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby World Liberty Financial USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.16%
30 nap$ 0-42.07%
60 nap$ 0-69.18%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby World Liberty Financial árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby World Liberty Financial rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby World Liberty Financial árelőrejelzését most!

BABYWLFI helyi valutákra

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYWLFI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Mennyit ér ma a(z) Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)?
A(z) élő BABYWLFI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYWLFI ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYWLFI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby World Liberty Financial piaci plafonja?
A(z) BABYWLFI piaci plafonja $ 85.37K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYWLFI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYWLFI keringésben lévő tokenszáma 90.00B USD.
Mi volt a(z) BABYWLFI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYWLFI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYWLFI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYWLFI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYWLFI kereskedési volumene?
A(z) BABYWLFI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYWLFI ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYWLFI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYWLFI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:43 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

