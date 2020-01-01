Baby Wen (BWEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Wen (BWEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Wen (BWEN) tokennel kapcsolatos információk Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Hivatalos webhely: https://www.babywen.io Vásárolj most BWEN tokent!

Baby Wen (BWEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Wen (BWEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 141.41K $ 141.41K $ 141.41K Teljes tokenszám: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 141.41K $ 141.41K $ 141.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 Minden idők mélypontja: $ 0.00140481 $ 0.00140481 $ 0.00140481 Jelenlegi ár: $ 0.00141437 $ 0.00141437 $ 0.00141437 További tudnivalók a(z) Baby Wen (BWEN) áráról

Baby Wen (BWEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Wen (BWEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BWEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BWEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BWEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BWEN token élő árfolyamát!

