Baby Trash (BTRASH) árinformáció (USD)

Baby Trash (BTRASH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTRASH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTRASH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTRASH változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -5.51% az elmúlt 24 órában, és -11.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Trash (BTRASH) piaci információk

A(z) Baby Trash jelenlegi piaci plafonja $ 7.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTRASH keringésben lévő tokenszáma 998.76M, és a teljes tokenszám 998761850.81844. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.05K.