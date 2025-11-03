TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Baby Trash ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BTRASH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTRASH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Baby Trash ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BTRASH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTRASH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BTRASH

BTRASH árinformációk

Mi a(z) BTRASH

BTRASH hivatalos webhely

BTRASH tokenomikai adatai

BTRASH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Baby Trash Logó

Baby Trash Ár (BTRASH)

Nem listázott

1 BTRASH-USD élő ár:

--
----
-5.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby Trash (BTRASH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:06 (UTC+8)

Baby Trash (BTRASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-5.51%

-11.62%

-11.62%

Baby Trash (BTRASH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTRASH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTRASH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTRASH változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -5.51% az elmúlt 24 órában, és -11.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Trash (BTRASH) piaci információk

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

--
----

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

998.76M
998.76M 998.76M

998,761,850.81844
998,761,850.81844 998,761,850.81844

A(z) Baby Trash jelenlegi piaci plafonja $ 7.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTRASH keringésben lévő tokenszáma 998.76M, és a teljes tokenszám 998761850.81844. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.05K.

Baby Trash (BTRASH) árelőzmények USD

A(z) Baby TrashUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Trash USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Trash USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Trash USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.51%
30 nap$ 0-37.81%
60 nap$ 0-85.20%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby Trash (BTRASH)

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby Trash (BTRASH) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby Trash árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Trash (BTRASH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Trash (BTRASH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Trash rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Trash árelőrejelzését most!

BTRASH helyi valutákra

Baby Trash (BTRASH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Trash (BTRASH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BTRASH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby Trash (BTRASH)

Mennyit ér ma a(z) Baby Trash (BTRASH)?
A(z) élő BTRASH ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BTRASH ára a(z) USD esetében?
A(z) BTRASH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Trash piaci plafonja?
A(z) BTRASH piaci plafonja $ 7.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BTRASH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BTRASH keringésben lévő tokenszáma 998.76M USD.
Mi volt a(z) BTRASH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BTRASH mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BTRASH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BTRASH mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BTRASH kereskedési volumene?
A(z) BTRASH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BTRASH ára emelkedni fog idén?
A(z) BTRASH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BTRASH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:06 (UTC+8)

Baby Trash (BTRASH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,691.49
$107,691.49$107,691.49

-2.19%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.25
$3,716.25$3,716.25

-3.55%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.37
$176.37$176.37

-4.03%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-15.97%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.25
$3,716.25$3,716.25

-3.55%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,691.49
$107,691.49$107,691.49

-2.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.37
$176.37$176.37

-4.03%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4192
$2.4192$2.4192

-3.22%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-15.97%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08641
$0.08641$0.08641

+764.10%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0285
$0.0285$0.0285

-90.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05396
$0.05396$0.05396

-2.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001610
$0.000000001610$0.000000001610

+270.11%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006075
$0.00006075$0.00006075

+65.93%

0G Logó

0G

0G

$1.431
$1.431$1.431

+48.13%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000388
$0.0000388$0.0000388

+40.57%