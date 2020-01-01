Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokennel kapcsolatos információk Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Hivatalos webhely: https://babyshiro.vip/ Vásárolj most BABYSHIRO tokent!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Teljes tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) áráról

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYSHIRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYSHIRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYSHIRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYSHIRO token élő árfolyamát!

BABYSHIRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYSHIRO kapcsán? BABYSHIRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYSHIRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

