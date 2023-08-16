Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatai

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokennel kapcsolatos információk

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.

$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.

$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.

As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Hivatalos webhely:
https://babyshib.vip
Fehér könyv:
https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 439.80K
$ 439.80K
Teljes tokenszám:
$ 420.00M
$ 420.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 394.94M
$ 394.94M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 467.71K
$ 467.71K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.03275629
$ 0.03275629
Minden idők mélypontja:
$ 0.00026008
$ 0.00026008
Jelenlegi ár:
$ 0.00111358
$ 0.00111358

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYSHIB tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BABYSHIB token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYSHIB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYSHIB token élő árfolyamát!

