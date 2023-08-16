Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Hivatalos webhely: https://babyshib.vip Fehér könyv: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 439.80K $ 439.80K $ 439.80K Teljes tokenszám: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 467.71K $ 467.71K $ 467.71K Minden idők csúcspontja: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Minden idők mélypontja: $ 0.00026008 $ 0.00026008 $ 0.00026008 Jelenlegi ár: $ 0.00111358 $ 0.00111358 $ 0.00111358 További tudnivalók a(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) áráról

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYSHIB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYSHIB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYSHIB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYSHIB token élő árfolyamát!

