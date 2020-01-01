Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Sen by Sentio (BSEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Sen by Sentio (BSEN) tokennel kapcsolatos információk Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? Hivatalos webhely: https://sentio.ai/ Vásárolj most BSEN tokent!

Piaci tőkeérték: $ 34.66K
Teljes tokenszám: $ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.66K
Minden idők csúcspontja: $ 0.00337105
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BSEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BSEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BSEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BSEN token élő árfolyamát!

BSEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BSEN kapcsán? BSEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BSEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

