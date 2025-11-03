Baby Rudi (BABYRUDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.09% Árváltozás (1D) -6.32% Árváltozás (7D) -11.72% Árváltozás (7D) -11.72%

Baby Rudi (BABYRUDI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYRUDI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYRUDI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYRUDI változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, -6.32% az elmúlt 24 órában, és -11.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Rudi (BABYRUDI) piaci információk

Piaci érték $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K Forgalomban lévő készlet 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Teljes tokenszám 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

A(z) Baby Rudi jelenlegi piaci plafonja $ 22.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYRUDI keringésben lévő tokenszáma 378,567.71T, és a teljes tokenszám 3.7856771398903155e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.77K.