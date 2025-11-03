TőzsdeDEX+
A(z) élő Baby Rudi ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYRUDI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYRUDI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Baby Rudi ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYRUDI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYRUDI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYRUDI

BABYRUDI árinformációk

Mi a(z) BABYRUDI

BABYRUDI hivatalos webhely

BABYRUDI tokenomikai adatai

BABYRUDI árelőrejelzés

Baby Rudi Logó

Baby Rudi Ár (BABYRUDI)

Nem listázott

1 BABYRUDI-USD élő ár:

--
----
-6.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby Rudi (BABYRUDI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:59 (UTC+8)

Baby Rudi (BABYRUDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-6.32%

-11.72%

-11.72%

Baby Rudi (BABYRUDI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYRUDI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYRUDI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYRUDI változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, -6.32% az elmúlt 24 órában, és -11.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Rudi (BABYRUDI) piaci információk

$ 22.77K
$ 22.77K$ 22.77K

--
----

$ 22.77K
$ 22.77K$ 22.77K

378,567.71T
378,567.71T 378,567.71T

3.7856771398903155e+17
3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

A(z) Baby Rudi jelenlegi piaci plafonja $ 22.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYRUDI keringésben lévő tokenszáma 378,567.71T, és a teljes tokenszám 3.7856771398903155e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.77K.

Baby Rudi (BABYRUDI) árelőzmények USD

A(z) Baby RudiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Rudi USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Rudi USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Rudi USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.32%
30 nap$ 0-13.77%
60 nap$ 0-19.35%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby Rudi (BABYRUDI)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby Rudi (BABYRUDI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby Rudi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Rudi (BABYRUDI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Rudi (BABYRUDI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Rudi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Rudi árelőrejelzését most!

BABYRUDI helyi valutákra

Baby Rudi (BABYRUDI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Rudi (BABYRUDI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYRUDI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby Rudi (BABYRUDI)

Mennyit ér ma a(z) Baby Rudi (BABYRUDI)?
A(z) élő BABYRUDI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYRUDI ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYRUDI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Rudi piaci plafonja?
A(z) BABYRUDI piaci plafonja $ 22.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYRUDI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYRUDI keringésben lévő tokenszáma 378,567.71T USD.
Mi volt a(z) BABYRUDI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYRUDI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYRUDI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYRUDI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYRUDI kereskedési volumene?
A(z) BABYRUDI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYRUDI ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYRUDI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYRUDI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

