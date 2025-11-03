TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Baby Poo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYPOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYPOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Baby Poo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYPOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYPOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYPOO

BABYPOO árinformációk

Mi a(z) BABYPOO

BABYPOO hivatalos webhely

BABYPOO tokenomikai adatai

BABYPOO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Baby Poo Logó

Baby Poo Ár (BABYPOO)

Nem listázott

1 BABYPOO-USD élő ár:

--
----
-17.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby Poo (BABYPOO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:52 (UTC+8)

Baby Poo (BABYPOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.31%

-18.14%

-32.13%

-32.13%

Baby Poo (BABYPOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYPOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYPOO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYPOO változása a következő volt: -3.31% az elmúlt órában, -18.14% az elmúlt 24 órában, és -32.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Poo (BABYPOO) piaci információk

$ 21.95K
$ 21.95K$ 21.95K

--
----

$ 21.95K
$ 21.95K$ 21.95K

888.89B
888.89B 888.89B

888,888,888,888.0
888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

A(z) Baby Poo jelenlegi piaci plafonja $ 21.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYPOO keringésben lévő tokenszáma 888.89B, és a teljes tokenszám 888888888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.95K.

Baby Poo (BABYPOO) árelőzmények USD

A(z) Baby PooUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Poo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Poo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Poo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.14%
30 nap$ 0-56.19%
60 nap$ 0-57.36%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby Poo (BABYPOO)

💩 Baby Poo is a cute little poop that never loses its smile! We bring you a crypto that will have you rolling on the floor laughing 😂

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby Poo (BABYPOO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby Poo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Poo (BABYPOO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Poo (BABYPOO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Poo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Poo árelőrejelzését most!

BABYPOO helyi valutákra

Baby Poo (BABYPOO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Poo (BABYPOO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYPOO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby Poo (BABYPOO)

Mennyit ér ma a(z) Baby Poo (BABYPOO)?
A(z) élő BABYPOO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYPOO ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYPOO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Poo piaci plafonja?
A(z) BABYPOO piaci plafonja $ 21.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYPOO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYPOO keringésben lévő tokenszáma 888.89B USD.
Mi volt a(z) BABYPOO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYPOO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYPOO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYPOO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYPOO kereskedési volumene?
A(z) BABYPOO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYPOO ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYPOO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYPOO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:52 (UTC+8)

Baby Poo (BABYPOO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,706.68
$107,706.68$107,706.68

-2.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.58
$3,717.58$3,717.58

-3.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.48
$176.48$176.48

-3.97%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0628
$1.0628$1.0628

-15.77%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.58
$3,717.58$3,717.58

-3.52%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,706.68
$107,706.68$107,706.68

-2.18%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.48
$176.48$176.48

-3.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4195
$2.4195$2.4195

-3.21%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0628
$1.0628$1.0628

-15.77%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09240
$0.09240$0.09240

+824.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0285
$0.0285$0.0285

-90.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05396
$0.05396$0.05396

-2.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001638
$0.000000001638$0.000000001638

+276.55%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006106
$0.00006106$0.00006106

+66.78%

0G Logó

0G

0G

$1.429
$1.429$1.429

+47.92%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000388
$0.0000388$0.0000388

+40.57%