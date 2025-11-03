Baby Poo (BABYPOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.31% Árváltozás (1D) -18.14% Árváltozás (7D) -32.13% Árváltozás (7D) -32.13%

Baby Poo (BABYPOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYPOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYPOO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYPOO változása a következő volt: -3.31% az elmúlt órában, -18.14% az elmúlt 24 órában, és -32.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Poo (BABYPOO) piaci információk

Piaci érték $ 21.95K$ 21.95K $ 21.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.95K$ 21.95K $ 21.95K Forgalomban lévő készlet 888.89B 888.89B 888.89B Teljes tokenszám 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

A(z) Baby Poo jelenlegi piaci plafonja $ 21.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYPOO keringésben lévő tokenszáma 888.89B, és a teljes tokenszám 888888888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.95K.