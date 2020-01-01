Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Pnut (BABYPNUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Pnut (BABYPNUT) tokennel kapcsolatos információk Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Hivatalos webhely: https://babypnut.io/ Vásárolj most BABYPNUT tokent!

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Pnut (BABYPNUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.63K $ 40.63K $ 40.63K Teljes tokenszám: $ 979.10M $ 979.10M $ 979.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 979.10M $ 979.10M $ 979.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.63K $ 40.63K $ 40.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.00769387 $ 0.00769387 $ 0.00769387 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Baby Pnut (BABYPNUT) áráról

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYPNUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYPNUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYPNUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYPNUT token élő árfolyamát!

BABYPNUT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYPNUT kapcsán? BABYPNUT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYPNUT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

