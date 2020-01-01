Baby Peanut (BABYP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Peanut (BABYP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Peanut (BABYP) tokennel kapcsolatos információk Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Hivatalos webhely: https://babypnut.life Vásárolj most BABYP tokent!

Baby Peanut (BABYP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Peanut (BABYP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.06K $ 10.06K $ 10.06K Teljes tokenszám: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.06K $ 10.06K $ 10.06K Minden idők csúcspontja: $ 0.00187932 $ 0.00187932 $ 0.00187932 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Baby Peanut (BABYP) áráról

Baby Peanut (BABYP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Peanut (BABYP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYP token élő árfolyamát!

BABYP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYP kapcsán? BABYP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

