A(z) élő Baby Neiro Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYNEIRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYNEIRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYNEIRO

BABYNEIRO árinformációk

Mi a(z) BABYNEIRO

BABYNEIRO hivatalos webhely

BABYNEIRO tokenomikai adatai

BABYNEIRO árelőrejelzés

Baby Neiro Token Logó

Baby Neiro Token Ár (BABYNEIRO)

Nem listázott

1 BABYNEIRO-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:36 (UTC+8)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.00%

-0.00%

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYNEIRO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYNEIRO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYNEIRO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) piaci információk

$ 52.16K
$ 52.16K$ 52.16K

--
----

$ 52.16K
$ 52.16K$ 52.16K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Baby Neiro Token jelenlegi piaci plafonja $ 52.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYNEIRO keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.16K.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) árelőzmények USD

A(z) Baby Neiro TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Neiro Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Neiro Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Neiro Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-10.99%
60 nap$ 0-20.65%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby Neiro Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Neiro Token (BABYNEIRO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Neiro Token (BABYNEIRO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Neiro Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Neiro Token árelőrejelzését most!

BABYNEIRO helyi valutákra

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Neiro Token (BABYNEIRO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYNEIRO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Mennyit ér ma a(z) Baby Neiro Token (BABYNEIRO)?
A(z) élő BABYNEIRO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYNEIRO ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYNEIRO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Neiro Token piaci plafonja?
A(z) BABYNEIRO piaci plafonja $ 52.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYNEIRO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYNEIRO keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) BABYNEIRO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYNEIRO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYNEIRO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYNEIRO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYNEIRO kereskedési volumene?
A(z) BABYNEIRO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYNEIRO ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYNEIRO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYNEIRO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:36 (UTC+8)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

