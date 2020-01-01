Baby Monkey (BONKEY) tokenomikai adatai

Baby Monkey (BONKEY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Monkey (BONKEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Baby Monkey (BONKEY) tokennel kapcsolatos információk

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

Hivatalos webhely:
https://www.bonkey.wtf/

Baby Monkey (BONKEY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Monkey (BONKEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 9.11K
$ 9.11K
Teljes tokenszám:
$ 999.54M
$ 999.54M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.54M
$ 999.54M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 9.11K
$ 9.11K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00157453
$ 0.00157453
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Baby Monkey (BONKEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Baby Monkey (BONKEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONKEY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BONKEY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BONKEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONKEY token élő árfolyamát!

BONKEY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONKEY kapcsán? BONKEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.