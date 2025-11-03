Baby Manyu (BABYMANYU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.73% Árváltozás (1D) -2.38% Árváltozás (7D) -6.43% Árváltozás (7D) -6.43%

Baby Manyu (BABYMANYU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYMANYU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYMANYU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYMANYU változása a következő volt: -1.73% az elmúlt órában, -2.38% az elmúlt 24 órában, és -6.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Manyu (BABYMANYU) piaci információk

Piaci érték $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 46.15K$ 46.15K $ 46.15K Forgalomban lévő készlet 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Teljes tokenszám 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

A(z) Baby Manyu jelenlegi piaci plafonja $ 45.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYMANYU keringésben lévő tokenszáma 388,810.04T, és a teljes tokenszám 3.968364248194643e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 46.15K.