Baby Ethereum (BABYETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.91% Árváltozás (1D) +1.41% Árváltozás (7D) -28.95% Árváltozás (7D) -28.95%

Baby Ethereum (BABYETH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYETH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYETH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00133475, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYETH változása a következő volt: -0.91% az elmúlt órában, +1.41% az elmúlt 24 órában, és -28.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Ethereum (BABYETH) piaci információk

Piaci érték $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) Baby Ethereum jelenlegi piaci plafonja $ 43.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYETH keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.64K.