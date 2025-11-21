Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikai adatai

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 16:48:30 (UTC+8)
USD

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 182.17K
$ 182.17K
Teljes tokenszám:
$ 999.97M
$ 999.97M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 182.17K
$ 182.17K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00323566
$ 0.00323566
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00018218
$ 0.00018218

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokennel kapcsolatos információk

Hivatalos webhely:
https://babydowge.com/

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABY DOWGE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BABY DOWGE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BABY DOWGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABY DOWGE token élő árfolyamát!

BABY DOWGE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABY DOWGE kapcsán? BABY DOWGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

