A(z) élő Baby DOWGE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABY DOWGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABY DOWGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABY DOWGE

BABY DOWGE árinformációk

Mi a(z) BABY DOWGE

BABY DOWGE hivatalos webhely

BABY DOWGE tokenomikai adatai

BABY DOWGE árelőrejelzés

Baby DOWGE Logó

Baby DOWGE Ár (BABY DOWGE)

Nem listázott

1 BABY DOWGE-USD élő ár:

$0.00029454
$0.00029454$0.00029454
-1.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:14 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

-1.70%

-18.90%

-18.90%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABY DOWGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABY DOWGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00323566, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABY DOWGE változása a következő volt: -0.90% az elmúlt órában, -1.70% az elmúlt 24 órában, és -18.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) piaci információk

$ 294.98K
$ 294.98K$ 294.98K

--
----

$ 294.98K
$ 294.98K$ 294.98K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517 999,971,668.125517

A(z) Baby DOWGE jelenlegi piaci plafonja $ 294.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABY DOWGE keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999971668.125517. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 294.98K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) árelőzmények USD

A(z) Baby DOWGEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby DOWGE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby DOWGE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby DOWGE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.70%
30 nap$ 0-59.30%
60 nap$ 0+6.28%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby DOWGE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby DOWGE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby DOWGE árelőrejelzését most!

BABY DOWGE helyi valutákra

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABY DOWGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Mennyit ér ma a(z) Baby DOWGE (BABY DOWGE)?
A(z) élő BABY DOWGE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABY DOWGE ára a(z) USD esetében?
A(z) BABY DOWGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby DOWGE piaci plafonja?
A(z) BABY DOWGE piaci plafonja $ 294.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABY DOWGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABY DOWGE keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) BABY DOWGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABY DOWGE mindenkori legmagasabb ára 0.00323566 USD.
Mi volt a(z) BABY DOWGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABY DOWGE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABY DOWGE kereskedési volumene?
A(z) BABY DOWGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABY DOWGE ára emelkedni fog idén?
A(z) BABY DOWGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABY DOWGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:14 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

