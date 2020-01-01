Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Cheems (BABYCHEEMS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokennel kapcsolatos információk What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems Hivatalos webhely: https://www.babycheems.com/ Vásárolj most BABYCHEEMS tokent!

Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Cheems (BABYCHEEMS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 66.00K $ 66.00K $ 66.00K Teljes tokenszám: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.00K $ 66.00K $ 66.00K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Baby Cheems (BABYCHEEMS) áráról

Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Cheems (BABYCHEEMS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYCHEEMS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYCHEEMS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYCHEEMS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYCHEEMS token élő árfolyamát!

BABYCHEEMS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYCHEEMS kapcsán? BABYCHEEMS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYCHEEMS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

