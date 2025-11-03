TőzsdeDEX+
A(z) élő Baby Boss ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYBOSS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYBOSS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYBOSS

BABYBOSS árinformációk

Mi a(z) BABYBOSS

BABYBOSS hivatalos webhely

BABYBOSS tokenomikai adatai

BABYBOSS árelőrejelzés

Baby Boss Logó

Baby Boss Ár (BABYBOSS)

Nem listázott

1 BABYBOSS-USD élő ár:

--
----
-5.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby Boss (BABYBOSS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:38 (UTC+8)

Baby Boss (BABYBOSS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-5.37%

+0.43%

+0.43%

Baby Boss (BABYBOSS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYBOSS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYBOSS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYBOSS változása a következő volt: -0.21% az elmúlt órában, -5.37% az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby Boss (BABYBOSS) piaci információk

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

--
----

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

A(z) Baby Boss jelenlegi piaci plafonja $ 19.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYBOSS keringésben lévő tokenszáma 420,000.00T, és a teljes tokenszám 4.2e+17. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.28K.

Baby Boss (BABYBOSS) árelőzmények USD

A(z) Baby BossUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Boss USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Boss USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baby Boss USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.37%
30 nap$ 0-8.73%
60 nap$ 0-35.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baby Boss (BABYBOSS)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby Boss (BABYBOSS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baby Boss árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby Boss (BABYBOSS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby Boss (BABYBOSS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby Boss rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby Boss árelőrejelzését most!

BABYBOSS helyi valutákra

Baby Boss (BABYBOSS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby Boss (BABYBOSS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYBOSS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby Boss (BABYBOSS)

Mennyit ér ma a(z) Baby Boss (BABYBOSS)?
A(z) élő BABYBOSS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYBOSS ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYBOSS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby Boss piaci plafonja?
A(z) BABYBOSS piaci plafonja $ 19.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYBOSS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYBOSS keringésben lévő tokenszáma 420,000.00T USD.
Mi volt a(z) BABYBOSS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYBOSS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYBOSS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYBOSS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYBOSS kereskedési volumene?
A(z) BABYBOSS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYBOSS ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYBOSS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYBOSS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:38 (UTC+8)

Baby Boss (BABYBOSS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

