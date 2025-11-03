TőzsdeDEX+
A(z) élő Baby BFT ár ma 0.00091092 USD. Kövesd nyomon a(z) BBFT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BBFT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Baby BFT Ár (BBFT)

Nem listázott

1 BBFT-USD élő ár:

$0.00090453
-4.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baby BFT (BBFT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:57 (UTC+8)

Baby BFT (BBFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00091006
24h alacsony
$ 0.00095233
24h magas

$ 0.00091006
$ 0.00095233
$ 0.00794105
$ 0.0003144
-0.96%

-3.33%

-20.88%

-20.88%

Baby BFT (BBFT) valós idejű ár: $0.00091092. Az elmúlt 24 órában, a(z)BBFT legalacsonyabb ára $ 0.00091006, legmagasabb ára pedig $ 0.00095233 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BBFT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00794105, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0003144 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BBFT változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -3.33% az elmúlt 24 órában, és -20.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby BFT (BBFT) piaci információk

$ 3.66M
--
$ 9.15M
4.00B
10,000,000,000.0
A(z) Baby BFT jelenlegi piaci plafonja $ 3.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BBFT keringésben lévő tokenszáma 4.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.15M.

Baby BFT (BBFT) árelőzmények USD

A(z) Baby BFTUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baby BFT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007236107.
A(z) Baby BFT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004314672.
A(z) Baby BFT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0003037806765781353.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.33%
30 nap$ -0.0007236107-79.43%
60 nap$ -0.0004314672-47.36%
90 nap$ +0.0003037806765781353+50.03%

Mi a(z) Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baby BFT (BBFT) Erőforrás

Baby BFT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baby BFT (BBFT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baby BFT (BBFT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baby BFT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baby BFT árelőrejelzését most!

BBFT helyi valutákra

Baby BFT (BBFT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baby BFT (BBFT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BBFT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baby BFT (BBFT)

Mennyit ér ma a(z) Baby BFT (BBFT)?
A(z) élő BBFT ár a(z) USD esetében 0.00091092 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BBFT ára a(z) USD esetében?
A(z) BBFT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00091092. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baby BFT piaci plafonja?
A(z) BBFT piaci plafonja $ 3.66M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BBFT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BBFT keringésben lévő tokenszáma 4.00B USD.
Mi volt a(z) BBFT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BBFT mindenkori legmagasabb ára 0.00794105 USD.
Mi volt a(z) BBFT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BBFT mindenkori legalacsonyabb ára 0.0003144 USD.
Mekkora a(z) BBFT kereskedési volumene?
A(z) BBFT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BBFT ára emelkedni fog idén?
A(z) BBFT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BBFT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

