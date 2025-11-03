Baby BFT (BBFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00091006 $ 0.00091006 $ 0.00091006 24h alacsony $ 0.00095233 $ 0.00095233 $ 0.00095233 24h magas 24h alacsony $ 0.00091006$ 0.00091006 $ 0.00091006 24h magas $ 0.00095233$ 0.00095233 $ 0.00095233 Minden idők csúcspontja $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Legalacsonyabb ár $ 0.0003144$ 0.0003144 $ 0.0003144 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -3.33% Árváltozás (7D) -20.88% Árváltozás (7D) -20.88%

Baby BFT (BBFT) valós idejű ár: $0.00091092. Az elmúlt 24 órában, a(z)BBFT legalacsonyabb ára $ 0.00091006, legmagasabb ára pedig $ 0.00095233 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BBFT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00794105, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0003144 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BBFT változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -3.33% az elmúlt 24 órában, és -20.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baby BFT (BBFT) piaci információk

Piaci érték $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Forgalomban lévő készlet 4.00B 4.00B 4.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Baby BFT jelenlegi piaci plafonja $ 3.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BBFT keringésben lévő tokenszáma 4.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.15M.