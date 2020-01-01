Baby Aura (BABYAURA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Aura (BABYAURA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Baby Aura (BABYAURA) tokennel kapcsolatos információk Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical. Hivatalos webhely: https://babyaura.xyz/ Vásárolj most BABYAURA tokent!

Baby Aura (BABYAURA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baby Aura (BABYAURA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Teljes tokenszám: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Baby Aura (BABYAURA) áráról

Baby Aura (BABYAURA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Baby Aura (BABYAURA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYAURA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYAURA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYAURA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYAURA token élő árfolyamát!

BABYAURA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BABYAURA kapcsán? BABYAURA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BABYAURA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

