TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő B33 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) B33 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) B33 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő B33 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) B33 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) B33 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: B33

B33 árinformációk

Mi a(z) B33

B33 hivatalos webhely

B33 tokenomikai adatai

B33 árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

B33 Logó

B33 Ár (B33)

Nem listázott

1 B33-USD élő ár:

--
----
-5.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
B33 (B33) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:31 (UTC+8)

B33 (B33) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-5.66%

-21.60%

-21.60%

B33 (B33) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)B33 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) B33 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) B33 változása a következő volt: +0.19% az elmúlt órában, -5.66% az elmúlt 24 órában, és -21.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

B33 (B33) piaci információk

$ 5.82K
$ 5.82K$ 5.82K

--
----

$ 5.82K
$ 5.82K$ 5.82K

332.96M
332.96M 332.96M

332,961,071.763948
332,961,071.763948 332,961,071.763948

A(z) B33 jelenlegi piaci plafonja $ 5.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) B33 keringésben lévő tokenszáma 332.96M, és a teljes tokenszám 332961071.763948. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.82K.

B33 (B33) árelőzmények USD

A(z) B33USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) B33 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) B33 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) B33 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.66%
30 nap$ 0-85.03%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

B33 (B33) Erőforrás

Hivatalos webhely

B33 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) B33 (B33) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) B33 (B33) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) B33 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) B33 árelőrejelzését most!

B33 helyi valutákra

B33 (B33) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) B33 (B33) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) B33 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: B33 (B33)

Mennyit ér ma a(z) B33 (B33)?
A(z) élő B33 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) B33 ára a(z) USD esetében?
A(z) B33 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) B33 piaci plafonja?
A(z) B33 piaci plafonja $ 5.82K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) B33 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) B33 keringésben lévő tokenszáma 332.96M USD.
Mi volt a(z) B33 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) B33 mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) B33 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) B33 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) B33 kereskedési volumene?
A(z) B33 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) B33 ára emelkedni fog idén?
A(z) B33 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) B33 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:31 (UTC+8)

B33 (B33) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,699.99
$107,699.99$107,699.99

-2.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.60
$3,717.60$3,717.60

-3.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.55
$176.55$176.55

-3.93%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0626
$1.0626$1.0626

-15.79%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.60
$3,717.60$3,717.60

-3.52%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,699.99
$107,699.99$107,699.99

-2.18%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.55
$176.55$176.55

-3.93%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4202
$2.4202$2.4202

-3.18%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0626
$1.0626$1.0626

-15.79%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08880
$0.08880$0.08880

+788.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0285
$0.0285$0.0285

-90.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05395
$0.05395$0.05395

-2.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001650
$0.000000001650$0.000000001650

+279.31%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006106
$0.00006106$0.00006106

+66.78%

0G Logó

0G

0G

$1.427
$1.427$1.427

+47.72%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000387
$0.0000387$0.0000387

+40.21%