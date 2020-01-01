B20 (B20) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) B20 (B20) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

B20 (B20) tokennel kapcsolatos információk B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault. Hivatalos webhely: https://b20.whalestreet.xyz Vásárolj most B20 tokent!

B20 (B20) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) B20 (B20) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 345.21K $ 345.21K $ 345.21K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 693.98K $ 693.98K $ 693.98K Minden idők csúcspontja: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Minden idők mélypontja: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Jelenlegi ár: $ 0.069398 $ 0.069398 $ 0.069398 További tudnivalók a(z) B20 (B20) áráról

B20 (B20) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) B20 (B20) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó B20 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező B20 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) B20 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) B20 token élő árfolyamát!

B20 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) B20 kapcsán? B20-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) B20 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

