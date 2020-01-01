B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) B Money AKA Brett (BMONEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

B Money AKA Brett (BMONEY) tokennel kapcsolatos információk B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Hivatalos webhely: https://www.bmoneyakabrett.com/ Vásárolj most BMONEY tokent!

B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) B Money AKA Brett (BMONEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 116.98K $ 116.98K $ 116.98K Teljes tokenszám: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 116.98K $ 116.98K $ 116.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000122 $ 0.000122 $ 0.000122 További tudnivalók a(z) B Money AKA Brett (BMONEY) áráról

B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMONEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMONEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMONEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMONEY token élő árfolyamát!

BMONEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMONEY kapcsán? BMONEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMONEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

