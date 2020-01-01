Azizi (AZIZI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Azizi (AZIZI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Azizi (AZIZI) tokennel kapcsolatos információk We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Hivatalos webhely: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/ Vásárolj most AZIZI tokent!

Azizi (AZIZI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Azizi (AZIZI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.01K $ 21.01K $ 21.01K Teljes tokenszám: $ 998.41M $ 998.41M $ 998.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 988.29M $ 988.29M $ 988.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.23K $ 21.23K $ 21.23K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Azizi (AZIZI) áráról

Azizi (AZIZI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Azizi (AZIZI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AZIZI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AZIZI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AZIZI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AZIZI token élő árfolyamát!

AZIZI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AZIZI kapcsán? AZIZI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AZIZI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

