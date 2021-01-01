Ayin (AYIN) tokenomikai adatai
What is the project about?
At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading.
What makes your project unique?
AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1.
History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians.
What’s next for your project?
New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon.
What can your token be used for?
Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ayin (AYIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Ayin (AYIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Ayin (AYIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AYIN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AYIN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AYIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AYIN token élő árfolyamát!
AYIN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AYIN kapcsán? AYIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
