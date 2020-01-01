AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AxonDAO Governance Token (AXGT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokennel kapcsolatos információk AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Hivatalos webhely: https://axondao.io Fehér könyv: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Vásárolj most AXGT tokent!

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AxonDAO Governance Token (AXGT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 458.47M $ 458.47M $ 458.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.15M $ 70.15M $ 70.15M Minden idők csúcspontja: $ 0.971095 $ 0.971095 $ 0.971095 Minden idők mélypontja: $ 0.03650915 $ 0.03650915 $ 0.03650915 Jelenlegi ár: $ 0.070273 $ 0.070273 $ 0.070273 További tudnivalók a(z) AxonDAO Governance Token (AXGT) áráról

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AXGT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AXGT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AXGT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AXGT token élő árfolyamát!

AXGT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AXGT kapcsán? AXGT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AXGT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

