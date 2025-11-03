TőzsdeDEX+
A(z) élő Axelrod by Virtuals ár ma 0.01494367 USD. Kövesd nyomon a(z) AXR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AXR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Axelrod by Virtuals (AXR) árinformáció (USD)

Axelrod by Virtuals (AXR) valós idejű ár: $0.01494367. Az elmúlt 24 órában, a(z)AXR legalacsonyabb ára $ 0.01494388, legmagasabb ára pedig $ 0.01836543 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AXR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04937155, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00163668 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AXR változása a következő volt: -2.49% az elmúlt órában, -10.11% az elmúlt 24 órában, és +48.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) Axelrod by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 9.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AXR keringésben lévő tokenszáma 642.14M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.94M.

A(z) Axelrod by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00168110651283631.
A(z) Axelrod by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0173503256.
A(z) Axelrod by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0029228503.
A(z) Axelrod by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003757725089282147.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00168110651283631-10.11%
30 nap$ +0.0173503256+116.10%
60 nap$ +0.0029228503+19.56%
90 nap$ -0.003757725089282147-20.09%

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mennyit fog érni a(z) Axelrod by Virtuals (AXR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Axelrod by Virtuals (AXR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Axelrod by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Axelrod by Virtuals árelőrejelzését most!

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Axelrod by Virtuals (AXR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AXR token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Axelrod by Virtuals (AXR)?
A(z) élő AXR ár a(z) USD esetében 0.01494367 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AXR ára a(z) USD esetében?
A(z) AXR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01494367. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Axelrod by Virtuals piaci plafonja?
A(z) AXR piaci plafonja $ 9.60M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AXR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AXR keringésben lévő tokenszáma 642.14M USD.
Mi volt a(z) AXR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AXR mindenkori legmagasabb ára 0.04937155 USD.
Mi volt a(z) AXR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AXR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00163668 USD.
Mekkora a(z) AXR kereskedési volumene?
A(z) AXR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AXR ára emelkedni fog idén?
A(z) AXR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AXR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Axelrod by Virtuals (AXR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért.

