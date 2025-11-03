Axelrod by Virtuals (AXR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01494388 $ 0.01494388 $ 0.01494388 24h alacsony $ 0.01836543 $ 0.01836543 $ 0.01836543 24h magas 24h alacsony $ 0.01494388$ 0.01494388 $ 0.01494388 24h magas $ 0.01836543$ 0.01836543 $ 0.01836543 Minden idők csúcspontja $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Legalacsonyabb ár $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Árváltozás (1H) -2.49% Árváltozás (1D) -10.11% Árváltozás (7D) +48.36% Árváltozás (7D) +48.36%

Axelrod by Virtuals (AXR) valós idejű ár: $0.01494367. Az elmúlt 24 órában, a(z)AXR legalacsonyabb ára $ 0.01494388, legmagasabb ára pedig $ 0.01836543 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AXR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04937155, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00163668 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AXR változása a következő volt: -2.49% az elmúlt órában, -10.11% az elmúlt 24 órában, és +48.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Axelrod by Virtuals (AXR) piaci információk

Piaci érték $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.94M$ 14.94M $ 14.94M Forgalomban lévő készlet 642.14M 642.14M 642.14M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Axelrod by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 9.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AXR keringésben lévő tokenszáma 642.14M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.94M.