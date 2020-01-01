Axelar (AXL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Axelar (AXL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Axelar (AXL) tokennel kapcsolatos információk Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Hivatalos webhely: https://axelar.network/ Fehér könyv: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Vásárolj most AXL tokent!

Axelar (AXL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Axelar (AXL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 306.92M $ 306.92M $ 306.92M Teljes tokenszám: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 361.58M $ 361.58M $ 361.58M Minden idők csúcspontja: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Minden idők mélypontja: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Jelenlegi ár: $ 0.297451 $ 0.297451 $ 0.297451 További tudnivalók a(z) Axelar (AXL) áráról

Axelar (AXL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Axelar (AXL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AXL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AXL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AXL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AXL token élő árfolyamát!

AXL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AXL kapcsán? AXL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AXL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

