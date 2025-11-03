Awoke (AWOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02368151 $ 0.02368151 $ 0.02368151 24h alacsony $ 0.0241524 $ 0.0241524 $ 0.0241524 24h magas 24h alacsony $ 0.02368151$ 0.02368151 $ 0.02368151 24h magas $ 0.0241524$ 0.0241524 $ 0.0241524 Minden idők csúcspontja $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Legalacsonyabb ár $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +1.25% Árváltozás (7D) -9.28% Árváltozás (7D) -9.28%

Awoke (AWOKE) valós idejű ár: $0.02397832. Az elmúlt 24 órában, a(z)AWOKE legalacsonyabb ára $ 0.02368151, legmagasabb ára pedig $ 0.0241524 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AWOKE valaha volt legmagasabb ára $ 6.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01917443 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AWOKE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.25% az elmúlt 24 órában, és -9.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Awoke (AWOKE) piaci információk

Piaci érték $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Forgalomban lévő készlet 1000.00K 1000.00K 1000.00K Teljes tokenszám 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

A(z) Awoke jelenlegi piaci plafonja $ 23.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AWOKE keringésben lévő tokenszáma 1000.00K, és a teljes tokenszám 999997.35332. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.98K.