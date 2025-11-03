TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Awoke ár ma 0.02397832 USD. Kövesd nyomon a(z) AWOKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AWOKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Awoke ár ma 0.02397832 USD. Kövesd nyomon a(z) AWOKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AWOKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AWOKE

AWOKE árinformációk

Mi a(z) AWOKE

AWOKE hivatalos webhely

AWOKE tokenomikai adatai

AWOKE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Awoke Logó

Awoke Ár (AWOKE)

Nem listázott

1 AWOKE-USD élő ár:

$0.02397832
$0.02397832$0.02397832
+1.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Awoke (AWOKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:24 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02368151
$ 0.02368151$ 0.02368151
24h alacsony
$ 0.0241524
$ 0.0241524$ 0.0241524
24h magas

$ 0.02368151
$ 0.02368151$ 0.02368151

$ 0.0241524
$ 0.0241524$ 0.0241524

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 0.01917443
$ 0.01917443$ 0.01917443

--

+1.25%

-9.28%

-9.28%

Awoke (AWOKE) valós idejű ár: $0.02397832. Az elmúlt 24 órában, a(z)AWOKE legalacsonyabb ára $ 0.02368151, legmagasabb ára pedig $ 0.0241524 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AWOKE valaha volt legmagasabb ára $ 6.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01917443 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AWOKE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.25% az elmúlt 24 órában, és -9.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Awoke (AWOKE) piaci információk

$ 23.98K
$ 23.98K$ 23.98K

--
----

$ 23.98K
$ 23.98K$ 23.98K

1000.00K
1000.00K 1000.00K

999,997.35332
999,997.35332 999,997.35332

A(z) Awoke jelenlegi piaci plafonja $ 23.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AWOKE keringésben lévő tokenszáma 1000.00K, és a teljes tokenszám 999997.35332. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.98K.

Awoke (AWOKE) árelőzmények USD

A(z) AwokeUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00029681.
A(z) Awoke USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0122993747.
A(z) Awoke USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0237725212.
A(z) Awoke USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00029681+1.25%
30 nap$ -0.0122993747-51.29%
60 nap$ -0.0237725212-99.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Awoke (AWOKE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Awoke árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Awoke (AWOKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Awoke (AWOKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Awoke rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Awoke árelőrejelzését most!

AWOKE helyi valutákra

Awoke (AWOKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Awoke (AWOKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AWOKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Awoke (AWOKE)

Mennyit ér ma a(z) Awoke (AWOKE)?
A(z) élő AWOKE ár a(z) USD esetében 0.02397832 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AWOKE ára a(z) USD esetében?
A(z) AWOKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02397832. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Awoke piaci plafonja?
A(z) AWOKE piaci plafonja $ 23.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AWOKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AWOKE keringésben lévő tokenszáma 1000.00K USD.
Mi volt a(z) AWOKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AWOKE mindenkori legmagasabb ára 6.33 USD.
Mi volt a(z) AWOKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AWOKE mindenkori legalacsonyabb ára 0.01917443 USD.
Mekkora a(z) AWOKE kereskedési volumene?
A(z) AWOKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AWOKE ára emelkedni fog idén?
A(z) AWOKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AWOKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:24 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,888.11
$108,888.11$108,888.11

-1.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.18
$3,790.18$3,790.18

-1.63%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02405
$0.02405$0.02405

-8.58%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1139
$1.1139$1.1139

-11.72%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.75
$183.75$183.75

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,888.11
$108,888.11$108,888.11

-1.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.18
$3,790.18$3,790.18

-1.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.75
$183.75$183.75

-0.01%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.08
$88.08$88.08

-0.58%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4688
$2.4688$2.4688

-1.24%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0366
$0.0366$0.0366

-26.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05657
$0.05657$0.05657

+182.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09405
$0.09405$0.09405

+13.84%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002111
$0.000000002111$0.000000002111

+385.28%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007719
$0.00007719$0.00007719

+110.84%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000519
$0.000000000519$0.000000000519

+33.41%