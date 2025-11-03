TőzsdeDEX+
A(z) élő Awakeborn Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AWK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AWK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Awakeborn Token Ár (AWK)

1 AWK-USD élő ár:

Awakeborn Token (AWK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:15 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) árinformáció (USD)

Awakeborn Token (AWK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AWK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AWK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AWK változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -3.02% az elmúlt 24 órában, és -5.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Awakeborn Token (AWK) piaci információk

A(z) Awakeborn Token jelenlegi piaci plafonja $ 240.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AWK keringésben lévő tokenszáma 30.34B, és a teljes tokenszám 99999973237.3. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 792.56K.

Awakeborn Token (AWK) árelőzmények USD

A(z) Awakeborn TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Awakeborn Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Awakeborn Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Awakeborn Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.02%
30 nap$ 0+4.75%
60 nap$ 0+18.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Awakeborn Token (AWK) Erőforrás

Awakeborn Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Awakeborn Token (AWK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Awakeborn Token (AWK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Awakeborn Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Awakeborn Token árelőrejelzését most!

AWK helyi valutákra

Awakeborn Token (AWK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Awakeborn Token (AWK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AWK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Awakeborn Token (AWK)

Mennyit ér ma a(z) Awakeborn Token (AWK)?
A(z) élő AWK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AWK ára a(z) USD esetében?
A(z) AWK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Awakeborn Token piaci plafonja?
A(z) AWK piaci plafonja $ 240.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AWK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AWK keringésben lévő tokenszáma 30.34B USD.
Mi volt a(z) AWK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AWK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) AWK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AWK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) AWK kereskedési volumene?
A(z) AWK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AWK ára emelkedni fog idén?
A(z) AWK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AWK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:15 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

