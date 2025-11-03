Avocado DAO (AVG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Legalacsonyabb ár $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -5.15% Árváltozás (7D) -5.15%

Avocado DAO (AVG) valós idejű ár: $0.00491661. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVG valaha volt legmagasabb ára $ 2.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00450186 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Avocado DAO (AVG) piaci információk

Piaci érték $ 739.29K$ 739.29K $ 739.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Forgalomban lévő készlet 150.36M 150.36M 150.36M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Avocado DAO jelenlegi piaci plafonja $ 739.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AVG keringésben lévő tokenszáma 150.36M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.92M.