A(z) élő Avocado DAO ár ma 0.00491661 USD. Kövesd nyomon a(z) AVG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AVG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AVG

AVG árinformációk

Mi a(z) AVG

AVG fehér könyv

AVG hivatalos webhely

AVG tokenomikai adatai

AVG árelőrejelzés

Avocado DAO Logó

Avocado DAO Ár (AVG)

Nem listázott

1 AVG-USD élő ár:

$0.00491661
$0.00491661$0.00491661
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Avocado DAO (AVG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:05 (UTC+8)

Avocado DAO (AVG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 0.00450186
$ 0.00450186$ 0.00450186

--

--

-5.15%

-5.15%

Avocado DAO (AVG) valós idejű ár: $0.00491661. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVG valaha volt legmagasabb ára $ 2.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00450186 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Avocado DAO (AVG) piaci információk

$ 739.29K
$ 739.29K$ 739.29K

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

150.36M
150.36M 150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Avocado DAO jelenlegi piaci plafonja $ 739.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AVG keringésben lévő tokenszáma 150.36M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.92M.

Avocado DAO (AVG) árelőzmények USD

A(z) Avocado DAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Avocado DAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007855843.
A(z) Avocado DAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008102774.
A(z) Avocado DAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00007738577011615.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0007855843-15.97%
60 nap$ -0.0008102774-16.48%
90 nap$ -0.00007738577011615-1.54%

Mi a(z) Avocado DAO (AVG)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Avocado DAO (AVG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Avocado DAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Avocado DAO (AVG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Avocado DAO (AVG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Avocado DAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Avocado DAO árelőrejelzését most!

AVG helyi valutákra

Avocado DAO (AVG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Avocado DAO (AVG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AVG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Avocado DAO (AVG)

Mennyit ér ma a(z) Avocado DAO (AVG)?
A(z) élő AVG ár a(z) USD esetében 0.00491661 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AVG ára a(z) USD esetében?
A(z) AVG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00491661. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Avocado DAO piaci plafonja?
A(z) AVG piaci plafonja $ 739.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AVG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AVG keringésben lévő tokenszáma 150.36M USD.
Mi volt a(z) AVG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AVG mindenkori legmagasabb ára 2.69 USD.
Mi volt a(z) AVG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AVG mindenkori legalacsonyabb ára 0.00450186 USD.
Mekkora a(z) AVG kereskedési volumene?
A(z) AVG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AVG ára emelkedni fog idén?
A(z) AVG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:41:05 (UTC+8)

Avocado DAO (AVG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

