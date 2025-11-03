Avo (AVO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0098769 24h alacsony $ 0.01131485 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02710749 Legalacsonyabb ár $ 0.00045629 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -12.12% Árváltozás (7D) -35.04%

Avo (AVO) valós idejű ár: $0.00994278. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVO legalacsonyabb ára $ 0.0098769, legmagasabb ára pedig $ 0.01131485 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVO valaha volt legmagasabb ára $ 0.02710749, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00045629 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVO változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -12.12% az elmúlt 24 órában, és -35.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Avo (AVO) piaci információk

Piaci érték $ 9.89M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.89M Forgalomban lévő készlet 999.97M Teljes tokenszám 999,969,227.4721979

A(z) Avo jelenlegi piaci plafonja $ 9.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AVO keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999969227.4721979. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.89M.