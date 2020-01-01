Aviator (AVI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aviator (AVI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aviator (AVI) tokennel kapcsolatos információk Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Hivatalos webhely: https://aviator.ac/ Fehér könyv: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf Vásárolj most AVI tokent!

Aviator (AVI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aviator (AVI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Teljes tokenszám: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 Minden idők mélypontja: $ 0.00003032 $ 0.00003032 $ 0.00003032 Jelenlegi ár: $ 0.00029838 $ 0.00029838 $ 0.00029838 További tudnivalók a(z) Aviator (AVI) áráról

Aviator (AVI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aviator (AVI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVI token élő árfolyamát!

