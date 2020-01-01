Avarik Saga (AVRK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Avarik Saga (AVRK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Avarik Saga (AVRK) tokennel kapcsolatos információk At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Hivatalos webhely: https://avariksaga.com/ Fehér könyv: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Vásárolj most AVRK tokent!

Avarik Saga (AVRK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avarik Saga (AVRK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 310.38K $ 310.38K $ 310.38K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 822.46K $ 822.46K $ 822.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Minden idők mélypontja: $ 0.00163738 $ 0.00163738 $ 0.00163738 Jelenlegi ár: $ 0.00164492 $ 0.00164492 $ 0.00164492 További tudnivalók a(z) Avarik Saga (AVRK) áráról

Avarik Saga (AVRK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Avarik Saga (AVRK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVRK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVRK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVRK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVRK token élő árfolyamát!

AVRK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVRK kapcsán? AVRK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVRK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

