Avant USD (AVUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Avant USD (AVUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Avant USD (AVUSD) tokennel kapcsolatos információk Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Hivatalos webhely: https://www.avantprotocol.com/ Vásárolj most AVUSD tokent!

Avant USD (AVUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avant USD (AVUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 101.13M $ 101.13M $ 101.13M Teljes tokenszám: $ 101.33M $ 101.33M $ 101.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 101.27M $ 101.27M $ 101.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 101.19M $ 101.19M $ 101.19M Minden idők csúcspontja: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minden idők mélypontja: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Jelenlegi ár: $ 0.999212 $ 0.999212 $ 0.999212 További tudnivalók a(z) Avant USD (AVUSD) áráról

Avant USD (AVUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Avant USD (AVUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVUSD token élő árfolyamát!

AVUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVUSD kapcsán? AVUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!