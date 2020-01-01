Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikai adatai

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Avant Staked USD (SAVUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Avant Staked USD (SAVUSD) tokennel kapcsolatos információk

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Hivatalos webhely:
https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Avant Staked USD (SAVUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 96.12M
$ 96.12M$ 96.12M
Teljes tokenszám:
$ 89.25M
$ 89.25M$ 89.25M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 89.25M
$ 89.25M$ 89.25M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 96.12M
$ 96.12M$ 96.12M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
Minden idők mélypontja:
$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701
Jelenlegi ár:
$ 1.077
$ 1.077$ 1.077

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAVUSD tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SAVUSD token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SAVUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAVUSD token élő árfolyamát!

SAVUSD árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAVUSD kapcsán? SAVUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.