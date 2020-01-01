Autonio (NIOX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Autonio (NIOX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Autonio (NIOX) tokennel kapcsolatos információk Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Hivatalos webhely: https://autonio.foundation/ Fehér könyv: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Vásárolj most NIOX tokent!

Autonio (NIOX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Autonio (NIOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 90.21K $ 90.21K $ 90.21K Teljes tokenszám: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 169.84M $ 169.84M $ 169.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 175.28K $ 175.28K $ 175.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.822057 $ 0.822057 $ 0.822057 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00053115 $ 0.00053115 $ 0.00053115 További tudnivalók a(z) Autonio (NIOX) áráról

Autonio (NIOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Autonio (NIOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NIOX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NIOX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NIOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NIOX token élő árfolyamát!

NIOX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NIOX kapcsán? NIOX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NIOX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

