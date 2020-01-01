Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Automatic Treasury Machine (ATM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Automatic Treasury Machine (ATM) tokennel kapcsolatos információk ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Hivatalos webhely: https://atmsolcoin.com/ Vásárolj most ATM tokent!

Piaci tőkeérték: $ 23.04K
Teljes tokenszám: $ 996.67M
Keringésben lévő tokenszám: $ 996.67M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.04K
Minden idők csúcspontja: $ 0.01458778
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATM token élő árfolyamát!

