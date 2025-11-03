TőzsdeDEX+
A(z) élő Auto Finance ár ma 0.192496 USD. Kövesd nyomon a(z) TOKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOKE

TOKE árinformációk

Mi a(z) TOKE

TOKE fehér könyv

TOKE hivatalos webhely

TOKE tokenomikai adatai

TOKE árelőrejelzés

Auto Finance Ár (TOKE)

1 TOKE-USD élő ár:

$0.192496
-3.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Auto Finance (TOKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:44 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.192797
24h alacsony
$ 0.200652
24h magas

$ 0.192797
$ 0.200652
$ 79.02
$ 0.12921
-0.99%

-3.18%

-10.61%

-10.61%

Auto Finance (TOKE) valós idejű ár: $0.192496. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOKE legalacsonyabb ára $ 0.192797, legmagasabb ára pedig $ 0.200652 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOKE valaha volt legmagasabb ára $ 79.02, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.12921 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOKE változása a következő volt: -0.99% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -10.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Auto Finance (TOKE) piaci információk

$ 15.94M
--
$ 19.26M
82.77M
100,000,000.0
A(z) Auto Finance jelenlegi piaci plafonja $ 15.94M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 82.77M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.26M.

Auto Finance (TOKE) árelőzmények USD

A(z) Auto FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0063390102186724.
A(z) Auto Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0621892399.
A(z) Auto Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0638394696.
A(z) Auto Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.02724903644770674.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0063390102186724-3.18%
30 nap$ -0.0621892399-32.30%
60 nap$ +0.0638394696+33.16%
90 nap$ +0.02724903644770674+16.49%

Mi a(z) Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Auto Finance (TOKE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Auto Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Auto Finance (TOKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Auto Finance (TOKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Auto Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Auto Finance árelőrejelzését most!

TOKE helyi valutákra

Auto Finance (TOKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Auto Finance (TOKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Auto Finance (TOKE)

Mennyit ér ma a(z) Auto Finance (TOKE)?
A(z) élő TOKE ár a(z) USD esetében 0.192496 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOKE ára a(z) USD esetében?
A(z) TOKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.192496. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Auto Finance piaci plafonja?
A(z) TOKE piaci plafonja $ 15.94M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 82.77M USD.
Mi volt a(z) TOKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOKE mindenkori legmagasabb ára 79.02 USD.
Mi volt a(z) TOKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOKE mindenkori legalacsonyabb ára 0.12921 USD.
Mekkora a(z) TOKE kereskedési volumene?
A(z) TOKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TOKE ára emelkedni fog idén?
A(z) TOKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:44 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

