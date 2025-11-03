Auto Finance (TOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.192797 $ 0.192797 $ 0.192797 24h alacsony $ 0.200652 $ 0.200652 $ 0.200652 24h magas 24h alacsony $ 0.192797$ 0.192797 $ 0.192797 24h magas $ 0.200652$ 0.200652 $ 0.200652 Minden idők csúcspontja $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Legalacsonyabb ár $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Árváltozás (1H) -0.99% Árváltozás (1D) -3.18% Árváltozás (7D) -10.61% Árváltozás (7D) -10.61%

Auto Finance (TOKE) valós idejű ár: $0.192496. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOKE legalacsonyabb ára $ 0.192797, legmagasabb ára pedig $ 0.200652 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOKE valaha volt legmagasabb ára $ 79.02, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.12921 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOKE változása a következő volt: -0.99% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -10.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Auto Finance (TOKE) piaci információk

Piaci érték $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.26M$ 19.26M $ 19.26M Forgalomban lévő készlet 82.77M 82.77M 82.77M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Auto Finance jelenlegi piaci plafonja $ 15.94M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 82.77M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.26M.