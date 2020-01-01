autism (AUTISM) tokenomikai adatai

autism (AUTISM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) autism (AUTISM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

autism (AUTISM) tokennel kapcsolatos információk

Hivatalos webhely:
https://autismcoinsol.com/

autism (AUTISM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) autism (AUTISM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 698.55K
$ 698.55K
Teljes tokenszám:
$ 948.97M
$ 948.97M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 948.97M
$ 948.97M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 698.55K
$ 698.55K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01759547
$ 0.01759547
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00073585
$ 0.00073585

autism (AUTISM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) autism (AUTISM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUTISM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AUTISM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AUTISM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUTISM token élő árfolyamát!

AUTISM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUTISM kapcsán? AUTISM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.