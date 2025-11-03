Australian Digital Dollar (AUDD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.65393 $ 0.65393 $ 0.65393 24h alacsony $ 0.655571 $ 0.655571 $ 0.655571 24h magas 24h alacsony $ 0.65393$ 0.65393 $ 0.65393 24h magas $ 0.655571$ 0.655571 $ 0.655571 Minden idők csúcspontja $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Legalacsonyabb ár $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) +0.03% Árváltozás (7D) +0.28% Árváltozás (7D) +0.28%

Australian Digital Dollar (AUDD) valós idejű ár: $0.654872. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUDD legalacsonyabb ára $ 0.65393, legmagasabb ára pedig $ 0.655571 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUDD valaha volt legmagasabb ára $ 2.87, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.36464 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUDD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és +0.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Australian Digital Dollar (AUDD) piaci információk

Piaci érték $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Forgalomban lévő készlet 5.87M 5.87M 5.87M Teljes tokenszám 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

A(z) Australian Digital Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 3.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AUDD keringésben lévő tokenszáma 5.87M, és a teljes tokenszám 5869320.704638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.84M.