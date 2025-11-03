TőzsdeDEX+
A(z) élő Australian Digital Dollar ár ma 0.654872 USD. Kövesd nyomon a(z) AUDD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AUDD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AUDD

AUDD árinformációk

Mi a(z) AUDD

AUDD fehér könyv

AUDD hivatalos webhely

AUDD tokenomikai adatai

AUDD árelőrejelzés

Australian Digital Dollar Logó

Australian Digital Dollar Ár (AUDD)

Nem listázott

1 AUDD-USD élő ár:

$0.654907
$0.654907
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Australian Digital Dollar (AUDD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:37 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.65393
$ 0.65393
24h alacsony
$ 0.655571
$ 0.655571
24h magas

$ 0.65393
$ 0.65393

$ 0.655571
$ 0.655571

$ 2.87
$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464

+0.01%

+0.03%

+0.28%

+0.28%

Australian Digital Dollar (AUDD) valós idejű ár: $0.654872. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUDD legalacsonyabb ára $ 0.65393, legmagasabb ára pedig $ 0.655571 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUDD valaha volt legmagasabb ára $ 2.87, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.36464 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUDD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és +0.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Australian Digital Dollar (AUDD) piaci információk

$ 3.84M
$ 3.84M

--
--

$ 3.84M
$ 3.84M

5.87M
5.87M

5,869,320.704638
5,869,320.704638

A(z) Australian Digital Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 3.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AUDD keringésben lévő tokenszáma 5.87M, és a teljes tokenszám 5869320.704638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.84M.

Australian Digital Dollar (AUDD) árelőzmények USD

A(z) Australian Digital DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00019799.
A(z) Australian Digital Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.4228271440.
A(z) Australian Digital Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0063220033.
A(z) Australian Digital Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0149780664472817.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00019799+0.03%
30 nap$ -0.4228271440-64.56%
60 nap$ +0.0063220033+0.97%
90 nap$ +0.0149780664472817+2.34%

Mi a(z) Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Australian Digital Dollar (AUDD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Australian Digital Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Australian Digital Dollar (AUDD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Australian Digital Dollar (AUDD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Australian Digital Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Australian Digital Dollar árelőrejelzését most!

AUDD helyi valutákra

Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Australian Digital Dollar (AUDD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AUDD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Australian Digital Dollar (AUDD)

Mennyit ér ma a(z) Australian Digital Dollar (AUDD)?
A(z) élő AUDD ár a(z) USD esetében 0.654872 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AUDD ára a(z) USD esetében?
A(z) AUDD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.654872. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Australian Digital Dollar piaci plafonja?
A(z) AUDD piaci plafonja $ 3.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AUDD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AUDD keringésben lévő tokenszáma 5.87M USD.
Mi volt a(z) AUDD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AUDD mindenkori legmagasabb ára 2.87 USD.
Mi volt a(z) AUDD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AUDD mindenkori legalacsonyabb ára 0.36464 USD.
Mekkora a(z) AUDD kereskedési volumene?
A(z) AUDD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AUDD ára emelkedni fog idén?
A(z) AUDD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AUDD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:37 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

