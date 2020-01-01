Austin Capitals (AUX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Austin Capitals (AUX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Austin Capitals (AUX) tokennel kapcsolatos információk Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Hivatalos webhely: https://austintoken.live/ Vásárolj most AUX tokent!

Austin Capitals (AUX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Austin Capitals (AUX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Teljes tokenszám: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Minden idők csúcspontja: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Minden idők mélypontja: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Jelenlegi ár: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 További tudnivalók a(z) Austin Capitals (AUX) áráról

Austin Capitals (AUX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Austin Capitals (AUX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AUX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AUX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUX token élő árfolyamát!

AUX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUX kapcsán? AUX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AUX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

