AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001142 $ 0.00001142 $ 0.00001142 24h alacsony $ 0.00001341 $ 0.00001341 $ 0.00001341 24h magas 24h alacsony $ 0.00001142$ 0.00001142 $ 0.00001142 24h magas $ 0.00001341$ 0.00001341 $ 0.00001341 Minden idők csúcspontja $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Legalacsonyabb ár $ 0.00001142$ 0.00001142 $ 0.00001142 Árváltozás (1H) -5.33% Árváltozás (1D) -6.67% Árváltozás (7D) -20.45% Árváltozás (7D) -20.45%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) valós idejű ár: $0.00001154. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUSBAGWORK legalacsonyabb ára $ 0.00001142, legmagasabb ára pedig $ 0.00001341 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUSBAGWORK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00102885, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001142 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUSBAGWORK változása a következő volt: -5.33% az elmúlt órában, -6.67% az elmúlt 24 órában, és -20.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) piaci információk

Piaci érték $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Forgalomban lévő készlet 999.57M 999.57M 999.57M Teljes tokenszám 999,567,570.225015 999,567,570.225015 999,567,570.225015

A(z) AUSSIE BAG WORKERS jelenlegi piaci plafonja $ 11.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AUSBAGWORK keringésben lévő tokenszáma 999.57M, és a teljes tokenszám 999567570.225015. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.53K.