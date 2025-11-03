TőzsdeDEX+
A(z) élő AUSSIE BAG WORKERS ár ma 0.00001154 USD. Kövesd nyomon a(z) AUSBAGWORK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AUSBAGWORK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AUSSIE BAG WORKERS ár ma 0.00001154 USD. Kövesd nyomon a(z) AUSBAGWORK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AUSBAGWORK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AUSBAGWORK

AUSBAGWORK árinformációk

Mi a(z) AUSBAGWORK

AUSBAGWORK hivatalos webhely

AUSBAGWORK tokenomikai adatai

AUSBAGWORK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AUSSIE BAG WORKERS Logó

AUSSIE BAG WORKERS Ár (AUSBAGWORK)

Nem listázott

1 AUSBAGWORK-USD élő ár:

--
----
-6.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:17 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001142
$ 0.00001142$ 0.00001142
24h alacsony
$ 0.00001341
$ 0.00001341$ 0.00001341
24h magas

$ 0.00001142
$ 0.00001142$ 0.00001142

$ 0.00001341
$ 0.00001341$ 0.00001341

$ 0.00102885
$ 0.00102885$ 0.00102885

$ 0.00001142
$ 0.00001142$ 0.00001142

-5.33%

-6.67%

-20.45%

-20.45%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) valós idejű ár: $0.00001154. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUSBAGWORK legalacsonyabb ára $ 0.00001142, legmagasabb ára pedig $ 0.00001341 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUSBAGWORK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00102885, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001142 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUSBAGWORK változása a következő volt: -5.33% az elmúlt órában, -6.67% az elmúlt 24 órában, és -20.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) piaci információk

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

999.57M
999.57M 999.57M

999,567,570.225015
999,567,570.225015 999,567,570.225015

A(z) AUSSIE BAG WORKERS jelenlegi piaci plafonja $ 11.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AUSBAGWORK keringésben lévő tokenszáma 999.57M, és a teljes tokenszám 999567570.225015. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.53K.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) árelőzmények USD

A(z) AUSSIE BAG WORKERSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AUSSIE BAG WORKERS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000052048.
A(z) AUSSIE BAG WORKERS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AUSSIE BAG WORKERS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.67%
30 nap$ -0.0000052048-45.10%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

AUSSIE BAG WORKERS

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Erőforrás

Hivatalos webhely

AUSSIE BAG WORKERS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AUSSIE BAG WORKERS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AUSSIE BAG WORKERS árelőrejelzését most!

AUSBAGWORK helyi valutákra

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AUSBAGWORK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Mennyit ér ma a(z) AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)?
A(z) élő AUSBAGWORK ár a(z) USD esetében 0.00001154 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AUSBAGWORK ára a(z) USD esetében?
A(z) AUSBAGWORK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001154. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AUSSIE BAG WORKERS piaci plafonja?
A(z) AUSBAGWORK piaci plafonja $ 11.53K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AUSBAGWORK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AUSBAGWORK keringésben lévő tokenszáma 999.57M USD.
Mi volt a(z) AUSBAGWORK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AUSBAGWORK mindenkori legmagasabb ára 0.00102885 USD.
Mi volt a(z) AUSBAGWORK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AUSBAGWORK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001142 USD.
Mekkora a(z) AUSBAGWORK kereskedési volumene?
A(z) AUSBAGWORK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AUSBAGWORK ára emelkedni fog idén?
A(z) AUSBAGWORK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AUSBAGWORK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:12:17 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

