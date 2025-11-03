TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő AURO USDA ár ma 0.998765 USD. Kövesd nyomon a(z) USDA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AURO USDA ár ma 0.998765 USD. Kövesd nyomon a(z) USDA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDA

USDA árinformációk

Mi a(z) USDA

USDA hivatalos webhely

USDA tokenomikai adatai

USDA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AURO USDA Logó

AURO USDA Ár (USDA)

Nem listázott

1 USDA-USD élő ár:

$0.998765
$0.998765$0.998765
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
AURO USDA (USDA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:29 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.99204
$ 0.99204$ 0.99204
24h alacsony
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24h magas

$ 0.99204
$ 0.99204$ 0.99204

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 0.953424
$ 0.953424$ 0.953424

+0.02%

-0.01%

+0.62%

+0.62%

AURO USDA (USDA) valós idejű ár: $0.998765. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDA legalacsonyabb ára $ 0.99204, legmagasabb ára pedig $ 1.005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDA valaha volt legmagasabb ára $ 1.024, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.953424 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDA változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és +0.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AURO USDA (USDA) piaci információk

$ 230.40K
$ 230.40K$ 230.40K

--
----

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

230.68K
230.68K 230.68K

10,105,731.7237891
10,105,731.7237891 10,105,731.7237891

A(z) AURO USDA jelenlegi piaci plafonja $ 230.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 230.68K, és a teljes tokenszám 10105731.7237891. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.09M.

AURO USDA (USDA) árelőzmények USD

A(z) AURO USDAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000160451908658.
A(z) AURO USDA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0173684234.
A(z) AURO USDA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AURO USDA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000160451908658-0.01%
30 nap$ +0.0173684234+1.74%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AURO USDA (USDA) Erőforrás

Hivatalos webhely

AURO USDA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AURO USDA (USDA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AURO USDA (USDA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AURO USDA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AURO USDA árelőrejelzését most!

USDA helyi valutákra

AURO USDA (USDA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AURO USDA (USDA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AURO USDA (USDA)

Mennyit ér ma a(z) AURO USDA (USDA)?
A(z) élő USDA ár a(z) USD esetében 0.998765 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDA ára a(z) USD esetében?
A(z) USDA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.998765. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AURO USDA piaci plafonja?
A(z) USDA piaci plafonja $ 230.40K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 230.68K USD.
Mi volt a(z) USDA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDA mindenkori legmagasabb ára 1.024 USD.
Mi volt a(z) USDA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDA mindenkori legalacsonyabb ára 0.953424 USD.
Mekkora a(z) USDA kereskedési volumene?
A(z) USDA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USDA ára emelkedni fog idén?
A(z) USDA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:29 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,962.17
$108,962.17$108,962.17

-1.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.03
$3,795.03$3,795.03

-1.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02400
$0.02400$0.02400

-8.77%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1100
$1.1100$1.1100

-12.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.59
$183.59$183.59

-0.10%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,962.17
$108,962.17$108,962.17

-1.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.03
$3,795.03$3,795.03

-1.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.59
$183.59$183.59

-0.10%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.42
$88.42$88.42

-0.20%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4672
$2.4672$2.4672

-1.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0366
$0.0366$0.0366

-26.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09395
$0.09395$0.09395

+13.72%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002111
$0.000000002111$0.000000002111

+385.28%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007743
$0.00007743$0.00007743

+111.49%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000532
$0.000000000532$0.000000000532

+36.76%