AURO USDA (USDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.99204 $ 0.99204 $ 0.99204 24h alacsony $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24h magas 24h alacsony $ 0.99204$ 0.99204 $ 0.99204 24h magas $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Minden idők csúcspontja $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Legalacsonyabb ár $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) +0.62% Árváltozás (7D) +0.62%

AURO USDA (USDA) valós idejű ár: $0.998765. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDA legalacsonyabb ára $ 0.99204, legmagasabb ára pedig $ 1.005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDA valaha volt legmagasabb ára $ 1.024, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.953424 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDA változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és +0.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AURO USDA (USDA) piaci információk

Piaci érték $ 230.40K$ 230.40K $ 230.40K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.09M$ 10.09M $ 10.09M Forgalomban lévő készlet 230.68K 230.68K 230.68K Teljes tokenszám 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891

A(z) AURO USDA jelenlegi piaci plafonja $ 230.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 230.68K, és a teljes tokenszám 10105731.7237891. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.09M.