A(z) élő AURO Finance ár ma 0.00155951 USD. Kövesd nyomon a(z) AURO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AURO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AURO

AURO árinformációk

Mi a(z) AURO

AURO hivatalos webhely

AURO tokenomikai adatai

AURO árelőrejelzés

AURO Finance Logó

AURO Finance Ár (AURO)

Nem listázott

1 AURO-USD élő ár:

$0.00155951
-2.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
AURO Finance (AURO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:21 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00156128
24h alacsony
$ 0.00164668
24h magas

$ 0.00156128
$ 0.00164668
$ 0.00737474
$ 0.0015531
-1.15%

-2.61%

-19.32%

-19.32%

AURO Finance (AURO) valós idejű ár: $0.00155951. Az elmúlt 24 órában, a(z)AURO legalacsonyabb ára $ 0.00156128, legmagasabb ára pedig $ 0.00164668 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AURO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00737474, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0015531 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AURO változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -2.61% az elmúlt 24 órában, és -19.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AURO Finance (AURO) piaci információk

$ 165.21K
--
$ 855.46K
105.82M
547,919,125.4652486
A(z) AURO Finance jelenlegi piaci plafonja $ 165.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AURO keringésben lévő tokenszáma 105.82M, és a teljes tokenszám 547919125.4652486. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 855.46K.

AURO Finance (AURO) árelőzmények USD

A(z) AURO FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AURO Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008587568.
A(z) AURO Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006855749.
A(z) AURO Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002877538868612416.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.61%
30 nap$ -0.0008587568-55.06%
60 nap$ -0.0006855749-43.96%
90 nap$ -0.002877538868612416-64.85%

Mi a(z) AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AURO Finance (AURO) Erőforrás

Hivatalos webhely

AURO Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AURO Finance (AURO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AURO Finance (AURO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AURO Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AURO Finance árelőrejelzését most!

AURO helyi valutákra

AURO Finance (AURO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AURO Finance (AURO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AURO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AURO Finance (AURO)

Mennyit ér ma a(z) AURO Finance (AURO)?
A(z) élő AURO ár a(z) USD esetében 0.00155951 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AURO ára a(z) USD esetében?
A(z) AURO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00155951. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AURO Finance piaci plafonja?
A(z) AURO piaci plafonja $ 165.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AURO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AURO keringésben lévő tokenszáma 105.82M USD.
Mi volt a(z) AURO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AURO mindenkori legmagasabb ára 0.00737474 USD.
Mi volt a(z) AURO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AURO mindenkori legalacsonyabb ára 0.0015531 USD.
Mekkora a(z) AURO kereskedési volumene?
A(z) AURO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AURO ára emelkedni fog idén?
A(z) AURO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AURO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
AURO Finance (AURO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

