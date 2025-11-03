AURO Finance (AURO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00156128 24h alacsony $ 0.00164668 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00737474 Legalacsonyabb ár $ 0.0015531 Árváltozás (1H) -1.15% Árváltozás (1D) -2.61% Árváltozás (7D) -19.32%

AURO Finance (AURO) valós idejű ár: $0.00155951. Az elmúlt 24 órában, a(z)AURO legalacsonyabb ára $ 0.00156128, legmagasabb ára pedig $ 0.00164668 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AURO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00737474, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0015531 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AURO változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -2.61% az elmúlt 24 órában, és -19.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AURO Finance (AURO) piaci információk

Piaci érték $ 165.21K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 855.46K Forgalomban lévő készlet 105.82M Teljes tokenszám 547,919,125.4652486

A(z) AURO Finance jelenlegi piaci plafonja $ 165.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AURO keringésben lévő tokenszáma 105.82M, és a teljes tokenszám 547919125.4652486. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 855.46K.