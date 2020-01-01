AuraFarming (AURAFARM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AuraFarming (AURAFARM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AuraFarming (AURAFARM) tokennel kapcsolatos információk Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Hivatalos webhely: https://aurafarming.io/ Vásárolj most AURAFARM tokent!

AuraFarming (AURAFARM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AuraFarming (AURAFARM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 755.51K $ 755.51K $ 755.51K Teljes tokenszám: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 755.51K $ 755.51K $ 755.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00075576 $ 0.00075576 $ 0.00075576 További tudnivalók a(z) AuraFarming (AURAFARM) áráról

AuraFarming (AURAFARM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AuraFarming (AURAFARM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AURAFARM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AURAFARM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AURAFARM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AURAFARM token élő árfolyamát!

AURAFARM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AURAFARM kapcsán? AURAFARM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AURAFARM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

