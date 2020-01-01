AuditAI (AUDAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AuditAI (AUDAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AuditAI (AUDAI) tokennel kapcsolatos információk AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.audit-ai.io/ Fehér könyv: https://www.audit-ai.io/whitepaper Vásárolj most AUDAI tokent!

AuditAI (AUDAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AuditAI (AUDAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 262.05K $ 262.05K $ 262.05K Teljes tokenszám: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 262.05K $ 262.05K $ 262.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Minden idők mélypontja: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Jelenlegi ár: $ 0.00582246 $ 0.00582246 $ 0.00582246 További tudnivalók a(z) AuditAI (AUDAI) áráról

AuditAI (AUDAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AuditAI (AUDAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUDAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AUDAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AUDAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUDAI token élő árfolyamát!

AUDAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUDAI kapcsán? AUDAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AUDAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

