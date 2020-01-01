Audit (AUDIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Audit (AUDIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Audit (AUDIT) tokennel kapcsolatos információk AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Hivatalos webhely: https://www.auditone.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Vásárolj most AUDIT tokent!

Audit (AUDIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Audit (AUDIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.082311 $ 0.082311 $ 0.082311 Minden idők mélypontja: $ 0.01227347 $ 0.01227347 $ 0.01227347 Jelenlegi ár: $ 0.01305198 $ 0.01305198 $ 0.01305198 További tudnivalók a(z) Audit (AUDIT) áráról

Audit (AUDIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Audit (AUDIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUDIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AUDIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AUDIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUDIT token élő árfolyamát!

AUDIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUDIT kapcsán? AUDIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AUDIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

